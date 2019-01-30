Мэр Доброполья отправлен под ночной домашний арест

Андрея Аксенова подозревают в подделке документов и завладении бюджетными средствами.

?Мэр Доброполья отправлен под ночной домашний арест
Суд избрал меру пресечения мэру Доброполья Андрею Аксенову
Фото: orbita.dn.ua

Краматорский городской суд избрал меру пресечения мэру Доброполья Андрею Аксенову в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает местный телеканал "Орбита".

На суд прибыли как сторонники, так и противники аксенова. Заседание началось с драки и применения слезоточивого газа.

Аксенов, подозреваемый в подделке документов и завладении бюджетными средствами, впервые появился в зале суда. До этого он находился в Германии на лечении в связи с онкологическим заболеванием (защита предоставляла суду подтверждающие это документы).

Прокурор ходатайствовал об избрании Аксенову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство частично, избрав ночной домашний арест - с 22:00 до 5:00 - сроком на два месяца.

Напомним, Аксенов подозревается в подделке официальных документов ради незаконного посещения Крыма. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.


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