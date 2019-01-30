Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении
За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.
Украинские военнослужащие-разведчики на Донбассе обезвредили засаду врага на Докучаевском направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
"Личный состав противника был нейтрализован, а оставшиеся врагом образцы вооружения - захвачены. Трофеями наших разведчиков стали: ПТРК «Фагот» - 1шт., РПГ-18 - 1шт., НСВ-12,7 «Утес» - 1 шт.", говорится в сообщении.
За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.
"Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", - подчеркнули в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив запрещенное вооружение. Пострадавших среди бойцов ВСУ нет.
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