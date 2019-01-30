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Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам. Захваченное военными оружие боевиков Фото: facebook.com/pressjfo.news Украинские военнослужащие-разведчики на Донбассе обезвредили засаду врага на Докучаевском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке. "Личный состав противника был нейтрализован, а оставшиеся врагом образцы вооружения - захвачены. Трофеями наших разведчиков стали: ПТРК «Фагот» - 1шт., РПГ-18 - 1шт., НСВ-12,7 «Утес» - 1 шт.", говорится в сообщении. За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам. "Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", - подчеркнули в штабе. Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив запрещенное вооружение. Пострадавших среди бойцов ВСУ нет.

LB.ua

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