Первая нитка "Северного потока-2" будет готова в ноябре, - росСМИ
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" планируют достроить в ноябре 2019 года. Об этом на Европейской газовой конференции заявил финдиректор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, сообщают роSSийские информагентства.
По словам Коркорана, в этом году Nord Stream 2 AG планирует получить разрешение на прокладку газопровода в датских водах и уже к концу года завершить строительство. "Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре", - отметил Коркоран.
"Газпром" уже обнародовал сумму затрат на "Северный поток - 2" в 2019 году: на строительство потратят около 806 млн долларов. При этом общий объем "инвестиционной программы" компании на 2019 год составляет 20 млрд долларов.
Напомним, Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против роSSийского газопровода "Северный поток-2". Ранее в Сенате США представили резолюцию, призывающую к усилению военной помощи Украине и поддерживающую отмену строительства газопровода.
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