42 кандидата покинули конкурс в Антикорсуд

Высшая квалифкомиссия судей и Общественный совет международных экспертов по итогам последнего совместного заседания не пропустили еще одного кандидата в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает Transparency International в Украине.

В частности, из конкурса выбыл судья Вячеслав Пиковский и ученая Ирина Смазнова.

Таким образом, ОСМЭ обсудил с ВККС 49 кандидатов. Лишь 7 претендентам удалось пройти дальше.

30 января ВККС начинает этап собеседований по результатам исследования досье кандидатов.

Напомним, в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270. Из них 113 человек успешно сдали экзамен. 71 кандидат еще имеет шанс стать судьей Антикорсуду.