Адвокат: капитан судна "Норд" пропал и не выходит на связь
Владимир Горбенко находится под подпиской о невыезде.
Адвокат Максим Могильницкий утверждает, что его клиент, капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал и не выходит на связь.
Об этом адвокат сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал он.
Владимир Горбенко находится под подпиской о невыезде. Он управлял рыболовецким судно "Норд", которое 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря за незаконный рыбный промысел. 6 апреля суд взял под стражу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему сообщили о подозрении за незаконный рыбный промысел. Дело рассматривается в Оболонском районном суде Киева.
Капитану судна вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).
Остальных моряков с "Норда" отпустили в Крым, а само судно выставили на продажу.
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Политика
28.01.2019 13:00