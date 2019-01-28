Адвокат: капитан судна "Норд" пропал и не выходит на связь

Владимир Горбенко находится под подпиской о невыезде.

Адвокат: капитан судна "Норд" пропал и не выходит на связь
Фото: facebook.com / Максим Могильницкий

Адвокат Максим Могильницкий утверждает, что его клиент, капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал и не выходит на связь.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал он.

Владимир Горбенко находится под подпиской о невыезде. Он управлял рыболовецким судно "Норд", которое 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря за незаконный рыбный промысел. 6 апреля суд взял под стражу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему сообщили о подозрении за незаконный рыбный промысел. Дело рассматривается в Оболонском районном суде Киева.

Капитану судна вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).

Остальных моряков с "Норда" отпустили в Крым, а само судно выставили на продажу.


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