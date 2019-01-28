Активиста "Украины без Кучмы" отправили под суд по подозрению во взятке
Григорий Ляхович сейчас работает в ГП "Ледовый стадион".
Национальная полиция Киева завершила расследование уголовного производства в отношении заместителя директора киевского государственного предприятия "Ледовый стадион" Григория Ляховича.
Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, обвинительный акт по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) передан в суд.
По версии следствия, сотрудник госпредприятия требовал деньги от руководителя соседнего ОСМД за подключение резервного электрического кабеля к подстанции на территории стадиона. В два этапа он получил 560 тысяч гривен и был задержан "на горячем".
Сам Ляхович считает, что его пытаются сместить с должности и отрицает причастность к преступлению.
Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" расположена на улице Академика Глушкова, где ей принадлежит земельный участок площадью почти 17 га. В состав ГП входят шесть крытых теннисных кортов, шесть открытых кортов, открытая ледовая арена, площадка для картинга, площадка для хоккей, бассейн и другие спортивные сооружения.
Григорий Ляхович - бывший активист протестной кампании "Украина без Кучмы". Он был фигурантом так называемого "дела 9 марта", возбужденного после столкновений между оппозиционерами и милицией в 2001 году.
9 марта 2001 года в Киеве у здания администрации Президента Украины произошли столкновения между участниками антипрезидентской акции "Украина без Кучмы" и правоохранительными органами. СБУ возбудила уголовное дело в отношении людей, обвиняемых в организации и активном участии в беспорядках. Тогда были арестованы 18 человек, в том числе лидер организации УНА-УНСО Андрей Шкиль.
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28.01.2019 09:03