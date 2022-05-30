На войну против Украины отправили зэков из Чечни - росСМИ

Страна-террорист РоSSия отправляет на полномасштабную войну против Украины чеченцев, заключенных за тяжкие преступления и экстремизм, информирует Апостроф .

Об этом сообщают журналисты одного из роSSийских телеграмм-каналов, которые изучили списки воюющих в Украине чеченцев.

Данные они взяли из опубликованных списков Главного управления разведки Минобороны Украины и сопоставили их с решениями на сайтах роSSийских судов. Как результат, минимум 101 человек из 953, добровольно отправившихся из Чечни воевать против Украины, имеют криминальное прошлое или настоящее.

Например, неоднократно судимый Бекхан Тайсумов должен был отбывать наказание в тюрьме до конца 2022 года, но сейчас воюет на территории Украины против суверенного и независимого государства. А еще некоторые чеченские "добровольцы" восходят к списку террористов, по мнению Росфинмониторинга.