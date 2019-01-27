Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун

У практикующих врачей будет пять лет, чтобы сдать экзамен и подтвердить квалификацию.

Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Фото: Владислав Мусиенко

Закон о лицензировании врачей должен вступить в силу до конца 2019 года. Об этом сегодня заявила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода".

"Мы надеемся, что до конца этого года закон уже вступит в действие. И с 1 января пять лет будет переходный период, чтобы врачи могли получить это лицензирование", - отметила Супрун.

Закон является частью концепции профессионального лицензирования врачей в Украине - новой системы обучения и доступа к врачебной профессии.

"Врачи должны будут получать лицензию. Это значит, что надо иметь образование, стаж и сдавать экзамен, ежегодно заниматься непрерывным профессиональным развитием, подавать баллы, сколько баллов есть", - добавила Супрун.

Студенты, которые поступили на медицинские специальности, с 2016 года уже учатся по новой системе оценивания знаний и по окончании вуза получат профессиональное лицензирование.

В 2019 году для студентов медиков начинается единственный государственный квалификационный экзамен. Врачи, которые уже работают, должны получить лицензии с 2020 по 2024 год, сдав специальный экзамен. Лицензии нужно будет подтверждать каждые три года.

Действующая система аттестации врачей будет действительна еще год. Как отмечают в министерстве, она подтверждает стаж, но не профессионализм и не качество работы медика.

Напомним, накануне Супрун озвучила зарплаты терапевтов, педиатров и семейных врачей в 2019 году.


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