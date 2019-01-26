Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название

Согласно закону, религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав, согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях". Соответствующий список опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу, 26 января.

Как отмечается, по результатам религиоведческой экспертизы, проведенной Министерством культуры Украины, установлено, что под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно переименования подпадают религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав таких религиозных объединений:

Русская (РоSSийская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (РоSSийская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (РоSSийская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (РоSSийская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

"Религиозным организациям, которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) религиозных объединений согласно перечню, который добавлен, в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав (положение) предусмотренные частью седьмой статьи 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В перечне также числятся: религиозный центр Киевская митрополия УПЦ, 53 религиозных управления, 19 духовных учебных заведений, 271 монастырь и другие.

Напомним, 20 декабря 2018 года Рада приняла законопроект №5309, который гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам. В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.