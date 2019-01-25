Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ

Унгер назвала себя "жертвой репрессивной системы".

Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Фото: monsieur-des-drapeaux.com

Основательница организации Staatenbund Osterreich ("Конфедерация Австрии") Моника Унгер приговорена к 14 годам заключения, сообщает Радио Свобода.

По данным западных СМИ, 42-летнюю женщину признали виновной по нескольким пунктам обвинения, в том числе - государственной измене.

Унгер основала организацию Staatenbund Osterreich в 2015 году, в которую успели вступить 2600 членов. По данным информационного издания AFP, она также попыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство и попросить военной помощи у президента РоSSии Владимира Путина.

Приговор зачитали в суде города Гратц на юге Австрии. По словам судьи, он должен стать "четким сигналом, антигосударственная деятельность не будет безнаказанной".

Унгер и еще 13 членов движения "Конфедерация Австрии" арестовали весной 2017 года. Ее заместитель, 71-летний бывший офицер полиции, получил 10 лет заключения. Остальных арестованных членов признали виновными в создании антигосударственной организации. Они получили приговоры от девяти месяцев до трех лет.

"Конфедерация Австрии" выдавала собственные "дипломатические паспорта", запрещала своим членам платить налоги в австрийский бюджет и собрала почти 40 тыс. евро сбора за внесение недвижимости в собственный "земельный кадастр". Представители организации уверяли, что внесение в этот реестр делает ипотечные кредиты на жилье недействительными.

Унгер признала, что пыталась заменить государственных чиновников членами своей организации, однако назвала себя "жертвой репрессивной системы".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Наемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - ReutersНаемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - Reuters
Порошенко: Мы должны использовать все инструменты, чтобы посадить Путина за стол переговоровПорошенко: Мы должны использовать все инструменты, чтобы посадить Путина за стол переговоров
Боевик "ЛНР" из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискациейБоевик "ЛНР" из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискацией
У министра обороны Британии в туалете бумага с портретом Путина, - «Daily mail»У министра обороны Британии в туалете бумага с портретом Путина, - «Daily mail»
РоSSия депортировала львовскую сепаратистку, которая активно выступала на пропагандистских телеканалахРоSSия депортировала львовскую сепаратистку, которая активно выступала на пропагандистских телеканалах
Савченко в 2018 году получила 400 тыс. компенсации за "депутатские расходы"Савченко в 2018 году получила 400 тыс. компенсации за "депутатские расходы"
Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина, - Gazeta WyborczaТомос для Украины стал исторической катастрофой для Путина, - Gazeta Wyborcza
Боевик "ДНР" получил 9,5 лет тюрьмыБоевик "ДНР" получил 9,5 лет тюрьмы
В США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-мВ США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-м
Харьковского инженера уличили в незаконном сотрудничестве с военной компанией из АзииХарьковского инженера уличили в незаконном сотрудничестве с военной компанией из Азии
Последние новости
Подгружаем последние новости