Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Унгер назвала себя "жертвой репрессивной системы".
Основательница организации Staatenbund Osterreich ("Конфедерация Австрии") Моника Унгер приговорена к 14 годам заключения, сообщает Радио Свобода.
По данным западных СМИ, 42-летнюю женщину признали виновной по нескольким пунктам обвинения, в том числе - государственной измене.
Унгер основала организацию Staatenbund Osterreich в 2015 году, в которую успели вступить 2600 членов. По данным информационного издания AFP, она также попыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство и попросить военной помощи у президента РоSSии Владимира Путина.
Приговор зачитали в суде города Гратц на юге Австрии. По словам судьи, он должен стать "четким сигналом, антигосударственная деятельность не будет безнаказанной".
Унгер и еще 13 членов движения "Конфедерация Австрии" арестовали весной 2017 года. Ее заместитель, 71-летний бывший офицер полиции, получил 10 лет заключения. Остальных арестованных членов признали виновными в создании антигосударственной организации. Они получили приговоры от девяти месяцев до трех лет.
"Конфедерация Австрии" выдавала собственные "дипломатические паспорта", запрещала своим членам платить налоги в австрийский бюджет и собрала почти 40 тыс. евро сбора за внесение недвижимости в собственный "земельный кадастр". Представители организации уверяли, что внесение в этот реестр делает ипотечные кредиты на жилье недействительными.
Унгер признала, что пыталась заменить государственных чиновников членами своей организации, однако назвала себя "жертвой репрессивной системы".
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25.01.2019 23:12