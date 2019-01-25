Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении

Это сделали по просьбе посольства Украины в Турции.

В Стамбуле возле мавзолея Роксоланы изменили текст, где было сказано о том, что она якобы имеет русское происхождение.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: на обращение посольства Украины в Турции турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - сообщило в пятницу украинское посольство в твиттере.

Фото: twitter.com/UKRinTR

Хюррем Султан, более известная в Украине как Роксолана, была наложницей и женой Сулеймана Великолепного в XVI веке. В Украине считается, что ее настоящее имя Анастасия Лисовская и она была дочерью священника из Рогатына.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Боец 79-й бригады пропал возле ПавлополяБоец 79-й бригады пропал возле Павлополя
Возле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник ПетлюреВозле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник Петлюре
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Пограничники провели тактические учения по обороне побережья возле МариуполяПограничники провели тактические учения по обороне побережья возле Мариуполя
В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшиеВ столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшие
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом и возле КрымаСтратегический беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом и возле Крыма
Возле консульства РоSSии в Одессе произошла потасовка с полициейВозле консульства РоSSии в Одессе произошла потасовка с полицией
Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для УкраиныВселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины
Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле ПопаснойНаемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной
Три сотрудника "Воды Донбасса" ранены возле Крутой БалкиТри сотрудника "Воды Донбасса" ранены возле Крутой Балки
Последние новости
Подгружаем последние новости