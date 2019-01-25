Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
Это сделали по просьбе посольства Украины в Турции.
В Стамбуле возле мавзолея Роксоланы изменили текст, где было сказано о том, что она якобы имеет русское происхождение.
"Постепенно восстанавливаем историческую правду: на обращение посольства Украины в Турции турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - сообщило в пятницу украинское посольство в твиттере.
Хюррем Султан, более известная в Украине как Роксолана, была наложницей и женой Сулеймана Великолепного в XVI веке. В Украине считается, что ее настоящее имя Анастасия Лисовская и она была дочерью священника из Рогатына.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.01.2019 16:37