В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт

В украинской столице, которая постепенно возвращается к нормальной жизни, начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро.

По крайней мере так сообщают в сообществе dtp.kiev.ua Facebook.

Отмечается, что повестки мужчинам возле метро вручали сотрудники полиции и представители военкомата. Это происходило у входа на станцию "Нивки", информирует Апостроф.

"Неожиданный «подарок» в виде повестки прямо на станции метро. В Киеве, у входа в станцию метро "Нивки", сотрудники полиции и представители военкомата сегодня вручали мужчинам "подарки" в виде повесток. Так хватает резервов или нет?" - подписали снимок в социальной сети.

Напомним, ранее специалисты Западного межрегионального управления Министерства юстиции разъяснили, кто и где вправе вручать военные повестки украинцам.


Инна Погрибная, Апостроф

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