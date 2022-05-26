В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт

В украинской столице, которая постепенно возвращается к нормальной жизни, начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро.

По крайней мере так сообщают в сообществе dtp.kiev.ua Facebook.

Отмечается, что повестки мужчинам возле метро вручали сотрудники полиции и представители военкомата. Это происходило у входа на станцию "Нивки", информирует Апостроф .

"Неожиданный «подарок» в виде повестки прямо на станции метро. В Киеве, у входа в станцию метро "Нивки", сотрудники полиции и представители военкомата сегодня вручали мужчинам "подарки" в виде повесток. Так хватает резервов или нет?" - подписали снимок в социальной сети.

Напомним, ранее специалисты Западного межрегионального управления Министерства юстиции разъяснили, кто и где вправе вручать военные повестки украинцам.