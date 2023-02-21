Готують "мобіків": у РФ у дитсадках на малюків спрямовують зброю та вчать стріляти, фото

У Росії активно ведуть підготовку дітей до можливої мобілізації та участі в бойових діях.

Про це повідомляє незалежний проект розслідувачів "Перм 36,6".

Так, у населеному пункті Чайковський проводять пропагандистські "патріотичні" заходи, в яких беруть участь неповнолітні.

Представники Чайківського комітету ветеранів війни в Афганістані та Чечні влаштували "турне" дитсадками та школами, навчаючи малюків правильно поводитися зі зброєю і наводити її на "противника". Активісти стверджують, що неповнолітнім також дають у руки кулі та розповідають, як треба стріляти з гвинтівок.

На опублікованих кадрах чітко видно, що представники комітету ветеранів особисто наводять зброю на дітей, а все, що відбувається, вихователі знімають на камери та смартфони.

"У Чайковському розпочали "мобілізацію" дитсадківців", - підписали активісти проекту добірку знімків, зроблених під час "патріотичних" заходів, інформує Апостроф.


Богдан Соловйов, Апостроф





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