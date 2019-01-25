Балух отказался от участия в заседании роSSийского суда в Керчи по поводу УДО

"В цирке участия не принимаю", - сказал активист.

Балух отказался от участия в заседании роSSийского суда в Керчи ?по поводу УДО
Владимир Балух (архив)
Фото: facebook.com/crimeahrg

Украинский активист Владимир Балух отказался от участия в заседании роSSийского суда в Керчи, на котором в пятницу, 25 января, было запланировано рассмотрение ходатайства защиты по поводу его условно-досрочного освобождения.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Балух прокомментировал свой отказ от участия в заседании словами: "В цирке участия не принимаю".

Защита активиста подала прошение о его условно-досрочном освобождении 19 ноября 2018 года. По словам адвокатов, Балуху, осталось отбывать наказание приблизительно 1 год и 2 месяца.

Ранее подконтрольный Кремлю "верховный суд Крыма" приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел.

19 марта прошлого года Балух объявил бессрочную голодовку. Он держал ее 200 дней, из-за чего у него заметно ухудшилось здоровье и он сильно потерял в весе.

Напомним,ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным.


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