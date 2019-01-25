РоSSия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в Украинские выборы, - служба внешней разведки

Деньги будут направлены на проплату фейковых новостей, подкуп, провокации, протесты и подготовку кибератак.

РоSSийские власти дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью Укринформу.

"На спецслужбы РоSSийской Федерации направлены колоссальные бюджеты, которые используются в большей степени для реализации подрывной деятельности в Украине. Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить 350 миллионов долларов своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине", - сказал он.

По словам главы СВР, эти деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

По данным разведчиков, в РоSSии рассчитывают, что любая перезагрузка власти в Украине "повлечет за собой определенный паралич государственного механизма", пока выстроится новая властная вертикаль.

"Эта пауза затронет все сферы жизни, в том числе и военной организации, что откроет РоSSии окно возможностей в несколько месяцев для того, чтобы безболезненно оккупировать Украину, как она пыталась это сделать в 2014 году. Для этого у наших границ уже находятся почти 50 тысяч роSSийских военных со всем вооружением и техникой. Степень их готовности варьируется от 24 до 72 часов", - резюмировал Божок.

Как известно, 31 декабря 2018 года в Украине началась предвыборная президентская кампания. Выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года. Очередные выборы народных депутатов запланированы на 27 октября текущего года.