Підтверджено диверсії на «Північних потоках»: Служба безпеки Швеції виявила залишки вибухівки
Задокументовано великі пошкодження труб газопроводів.
Служба безпеки Швеції повідомила, що під час огляду місця надзвичайної події на «Північних потоках» було підтверджено факт диверсії. При цьому були виявлені залишки вибухівки поряд із трубопроводами.
У відомстві
"Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити більше переконливі висновки про інцидент", - розповів прокурор.
Служба безпеки Швеції проводила розслідування на місці злочину за підтримки берегової охорони, збройних сил та поліцейського управління.