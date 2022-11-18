Підтверджено диверсії на «Північних потоках»: Служба безпеки Швеції виявила залишки вибухівки

Задокументовано великі пошкодження труб газопроводів.

Підтверджено диверсії на «Північних потоках»: Служба безпеки Швеції виявила залишки вибухівки
© Blueeye Robotics

Служба безпеки Швеції повідомила, що під час огляду місця надзвичайної події на «Північних потоках» було підтверджено факт диверсії. При цьому були виявлені залишки вибухівки поряд із трубопроводами.

У відомстві заявили, що задокументовано великі пошкодження.

"Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити більше переконливі висновки про інцидент", - розповів прокурор.

Служба безпеки Швеції проводила розслідування на місці злочину за підтримки берегової охорони, збройних сил та поліцейського управління.


Олена Середа, ZN.ua





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