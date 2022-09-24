Майже у всіх звільнених з полону військових крайній ступінь анорексії — патронатна служба "Азова"

Українські лікарі працюють злагоджено, аби "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини", інформує ZN.ua.

Майже у всіх звільнених з полону військових крайній ступінь анорексії — патронатна служба
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Голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова розповіла про стан українських військових, яких кілька днів тому врятували з російського полону. Майже у всіх 215 людей крайній ступінь анорексії, повідомляє вона виданню "Українська правда".

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - розповідає Толкачова.

Зараз українським військовим надають всю необхідну медичну допомогу. Вони перебуватимуть на лікуванні та відновленні. Лікарі працюють злагоджено, аби не "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

У патронатній службі "Азова" зазначають, що збираються відправити частину військових на лікування за кордон.

"Державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату", - розповіла Толкачова.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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