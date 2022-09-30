За дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — Нацсоцслужба

Згідно з інформацією, наданою на запит ZN.UA директором департаменту з питань захисту прав дітей і забезпечення стандартів рівності Нацсоцслужби Валентиною Зозулею, станом на 24.02.2022 в закладах інституційного догляду та виховання дітей навчалось та перебувало 105 455 дітей.

Це нова цифра, вперше озвучена на офіційному рівні. Ще нещодавно ми вважали, що в інтернатних установах України перебувало понад 90 тисяч дітей.

Із цих понад 105 тисяч дітей з початком повномасштабної війни 96 454 дитини було повернуто батькам/законним представникам. Так само, як це вже було два роки тому, коли Україна пішла на карантин у зв’язку з ковідом. Тоді з інтернатних закладів Міносвіти в сім’ї було повернуто понад 42 тисячі дітей.

“Навряд чи можна говорити, що ми точно знаємо, що відбувається з цими дітьми", - говорить національна програмна директорка “СОС Дитячі містечка — Україна” Дар’я Касьянова.

"Про якихось дітей відомо. Я знаю випадки, коли дітей у перші дні війни повернули батькам. І через три дні вони повернулися назад до інтернатних установ. Є випадки, коли установу евакуювали, а за тиждень діти, яких раніше відправили до родин, повернулися до неї та залишилися там. Тому що батьки не могли їх годувати, йшли у глибокі запої тощо. Є ситуація, коли дитину повернули додому, потрапили під обстріл і загинули в Луганській області. А інтернат, де він був, виїхав і перебуває в Австрії”, - додала вона.

З початком повномасштабної війни із закладів інституційного догляду та виховання дітей було переміщено (евакуйовано) 3 521 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування (907 - в межах України, 2 614 - за кордон). За оперативними даними служб у справах дітей обласних та Київської міської військових адміністрацій, станом на 01.09.2022 в сім’ї родичів та знайомих влаштовано 2 779 дітей, які залишились без батьківського піклування; в патронатні сім’ї – 98 дітей; в ДБСТ/прийомні сім’ї – 79 дітей; під опіку – 1231 дитину.

Згідно з оперативними даними, із січня по вересень 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

“Відповідно до чинного законодавства, служби у справах дітей здійснюють контроль за дотриманням прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейних формах виховання та закладах інституційного догляду та виховання дітей. Разом з тим, здійснюється соціальний супровід фахівцями із соціальної роботи сімей опікунів/піклувальників, прийомних сімей, ДБСТ", — йдеться у відповіді Нацсоцслужби на запит ZN.UA.

Станом на 26.09.2022 повернувся 31 заклад, 537 дітей, із них 282 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Вінницька область – 2 заклади, Житомирська область – 7, Івано-Франківська область – 1, Київська область – 3, Кіровоградська область – 2, Львівська область – 5, Черкаська область – 1 , Чернігівська область – 8, м. Київ – 2), з них: 16 закладів, які було переміщено в межах України, і 15 закладів, які було переміщено (евакуйовано) за кордон (з Чехії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Литви, Італії, Нідерландів, Словаччини та Франції).

"Урядом України було вжито всіх необхідних нормотворчих, розпорядчих і організаційних заходів, необхідних для своєчасного, точного та персоніфікованого обліку кожної дитини, яка після запровадження воєнного стану в Україні була переміщена з закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування”, - заявили у Нацсоцслужбі.