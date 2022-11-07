Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть

Українцям, які захочуть вступити на військову службу, доведеться пройти випробувальний термін. Це стосуватиметься тих, хто хоче служити на контрактній основі. Служба в ЗСУ за контрактом буде доступна не всім, а лише тим, хто успішно здолає всі незгоди випробувального терміну.

Такий законопроект №8169 розроблено урядом та вже зареєстровано у Верховній Раді. У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що він має вдосконалити деякі питання проходження військової служби. Інакше кажучи, випробувальний термін, який мають пройти майбутні контрактники, повинен посилити відбір на військову службу, а також підвищити її престижність.

Кому не потрібно проходити випробувальний термін?

Випробувальний термін не доведеться проходити таким категоріям громадян:

курсантам вищих військових навчальних закладів;

курсантам військових навчальних підрозділів вищої освіти;

тим, хто раніше проходив військову службу.

Таким чином, випробувальний термін для служби у ЗСУ на контракті потрібно буде проходити громадянам, які раніше не служили в армії та не навчаються військовим спеціальностям у вишах.

Скільки триватиме випробувальний термін?

Його тривалість становитиме від 1 до 6 місяців.

"Порядок проведення випробування… встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби та іншими нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом", - йдеться у законопроекті.

Якщо військовослужбовець не пройшов успішно випробувальний термін, то контракт із ним розривають достроково:

Якщо випробування проходила жінка, її просто звільняють від військової служби.

Якщо це був військовослужбовець-строковик, його відправляють назад для несення строкової служби. Причому час, який він провів на контрактній службі, зараховують у строк проходження строкової служби. Щоправда – з коефіцієнтом 2 до 1: два місяці служби на контракті зараховують як один місяць строкової служби.

Якщо не пройшов випробування резервіст, його відправляють у резерв.

При цьому в період дії воєнного стану (наприклад, як зараз) діють свої правила для контрактників, які не змогли пройти випробувальний термін. Їх направляють для подальшого проходження служби у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, українцям роз'яснили, що означає виключення з військового обліку, і кого можуть визнати непридатним до служби до кінця війни.