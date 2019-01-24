В Киеве избили журналистов портала "Стопкор"

Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

В Киеве в промзоне на Выдубичах избили и ограбили активистов портала "Стоп коррупции".

Как сообщает портал, охрана незаконной точки добычи "устроила кровавую расправу над активистами: вытащили из машины, избили, разбили машину и ограбили".

Фото: stopcor.org

На место происшествия вызвали полицию и скорую. В полиции Голосеевского района объявили план "Перехват".

Сообщается, что объект по улице Промышленной, 4 должен был прекратить свою незаконную деятельность после того, как Киевсовет разорвал договор аренды. "Однако точка продолжает работать и вывозить песок с территории", - отмечает издание.

Фото: stopcor.org

В полиции подтвердили факт нападения.

"По факту нападения на журналистов в Киеве начато уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Проводятся первоочередные следственные действия, после которых в управление полиции для дачи показаний доставят семь человек, которые назвались охранниками", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, вечером 24 января на линию 102 поступило сообщение о том, что по ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами.

По словам пострадавших, один из автомобилей, который после нападения уехал в сторону города, впоследствии вернулся на огражденную территорию. Поэтому спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, которые назвались охранниками.

"Проводится осмотр места происшествия и необходимые следственные действия. В частности правоохранители проверят информацию потерпевших о том, что во время нападения они слышали выстрелы", - сообщают в полиции.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве демонтировали памятник Александру СуворовуВ Киеве демонтировали памятник Александру Суворову
В Киеве напали на агитационные палатки «Народного фронта»В Киеве напали на агитационные палатки «Народного фронта»
В Киеве начались подготовительные работы по сооружению мемориала Героев Небесной сотниВ Киеве начались подготовительные работы по сооружению мемориала Героев Небесной сотни
Возле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник ПетлюреВозле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник Петлюре
Во Львове избили почетного консула Бельгии, - СМИВо Львове избили почетного консула Бельгии, - СМИ
Под роSSийским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымских татарПод роSSийским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымских татар
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
СБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства роSSийских журналистовСБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства роSSийских журналистов
В 2018 убиты 80 журналистов, - "Репортеры без границ"В 2018 убиты 80 журналистов, - "Репортеры без границ"
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку захваченных украинских моряковНа Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку захваченных украинских моряков
Последние новости
Подгружаем последние новости