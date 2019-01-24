Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы

Бывший президент признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы
Фото: znaj.ua

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, сообщил корреспондент LB.ua из зала суда.

Прокуратура предъявила Януковичу обвинение по ч.1 ст. 111 (государственная измена), ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Экс-президента просили приговорить к 15 годам лишения свободы.

Судьи признали доказанной вину Януковича в госизмене и пособничество в ведении агрессивной войны, но обвинение в сепаратизме отклонили. Оболонский суд посчитал, что обвинение не смогло доказать факт того, что Янукович был проинформирован о целях роSSийских властей захватить Крым.

За госизмену Янукович получил 13 лет, за пособничество в ведении агрессивной войны - 12 лет.

Во время принятия решения судьи учли позитивную характеристику, которую дали Януковичу некоторые свидетели, например, Анна Герман, а также отсутствие у него непогашенных судимостей.

Напомним, Януковичу инкриминировали то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РоSSии, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.


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