Євросоюз зняв санкції з Януковича за «розтрату держкоштів»

Зберігаються санкції, запроваджені через війну Росії в Україні, інформує ZN.ua.

Євросоюз зняв санкції з Януковича за «розтрату держкоштів»
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Рада Євросоюзу зняла з президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича санкції ЄС за «розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем», які були введені у 2014 році. Про це йдеться в офіційному журналі Євросоюзу.

Хоча 4 серпня цього року Янукович та його син потрапили під нові обмеження ЄС, пов'язані з війною Росії в Україні. Ці санкції зберігаються.

Також у документі зазначається, що зі списку санкцій викреслено імена екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

«На підставі перегляду Радою (ЄС) запису про чотирьох осіб, проти яких обмежувальні заходи закінчуються 6 вересня 2022 року, мають бути виключені із (документу) 208/2014», — йдеться у документі.


Олена Середа, ZN.ua





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