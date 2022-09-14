Євросоюз зняв санкції з Януковича за «розтрату держкоштів»

Рада Євросоюзу зняла з президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича санкції ЄС за «розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем», які були введені у 2014 році. Про це йдеться в офіційному журналі Євросоюзу .

Хоча 4 серпня цього року Янукович та його син потрапили під нові обмеження ЄС, пов'язані з війною Росії в Україні. Ці санкції зберігаються.

Також у документі зазначається, що зі списку санкцій викреслено імена екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

«На підставі перегляду Радою (ЄС) запису про чотирьох осіб, проти яких обмежувальні заходи закінчуються 6 вересня 2022 року, мають бути виключені із (документу) 208/2014», — йдеться у документі.