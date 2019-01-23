Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом
Трамп официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.
Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуаидо заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".
Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства, передает ВВС.
Трамп назвал Николаса Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.
Тем временем Верховный суд Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования в отношении оппозиционного парламента страны.
В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека.
Сообщается, что среди погибших - 16-летний подросток, который получил смертельное огнестрельное ранение во время одной из демонстраций в ночь на среду.
Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.
Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.
Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.
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