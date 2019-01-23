Боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле не пострадал ни один украинский военнослужащий.

В ответ на провокации боевиков, ВСУ применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Напомним, утром 23 января на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя пропал боец 79-й десантно-штурмовой бригады.

Это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время. 21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.