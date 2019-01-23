Боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле не пострадал ни один украинский военнослужащий.

В ответ на провокации боевиков, ВСУ применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Напомним, утром 23 января на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя пропал боец 79-й десантно-штурмовой бригады.

Это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время. 21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
РоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в КрымуРоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в Крыму
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООСБоевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООС
Боевики планируют создать "реестры казаков"Боевики планируют создать "реестры казаков"
Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле ПопаснойНаемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной
Боевики обстреляли хутор Вильный на Луганском направленииБоевики обстреляли хутор Вильный на Луганском направлении
Боевики минируют территории у линии разграничения на Донбассе, - СЦККБоевики минируют территории у линии разграничения на Донбассе, - СЦКК
Боевики показали видео с попавшим в плен бойцом 128-й бригадыБоевики показали видео с попавшим в плен бойцом 128-й бригады
Боевики 6 раз открывали огонь в первый день "рождественского" перемирияБоевики 6 раз открывали огонь в первый день "рождественского" перемирия
Боевики намеренно создают очереди на КПВВ в сторону Украины, - ОБСЕБоевики намеренно создают очереди на КПВВ в сторону Украины, - ОБСЕ
В первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у ЗализногоВ первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у Зализного
С начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - НаевС начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - Наев
Последние новости
Подгружаем последние новости