?Боец 79-й бригады пропал возле Павлополя

Боевики заявили, что взяли его в плен.

Утром 23 января на Донбассе на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя пропал боец 79-й десантно-штурмовой бригады.

Об этом говорится в сообщении бригады в фейсбуке.

Военнослужащего разведывательного взвода пытаются найти, но, по неофициальной информации, он находится в плену у боевиков "ДНР". Информация об этом появилась на сепаратистских ресурсах со ссылкой на начальника пресс-службы "Народной милиции ДНР" Даниила Безсонова.

Напомним, что это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время.

21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.