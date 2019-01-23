Боец 79-й бригады пропал возле Павлополя
Боевики заявили, что взяли его в плен.
Утром 23 января на Донбассе на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя пропал боец 79-й десантно-штурмовой бригады.
Об этом говорится в сообщении бригады в фейсбуке.
Военнослужащего разведывательного взвода пытаются найти, но, по неофициальной информации, он находится в плену у боевиков "ДНР". Информация об этом появилась на сепаратистских ресурсах со ссылкой на начальника пресс-службы "Народной милиции ДНР" Даниила Безсонова.
Напомним, что это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время.
21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.
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Политика
23.01.2019 13:59