Кравчук поддержал выдвижение Тимошенко

Экс-президент присутствовал на съезде.

Кравчук поддержал выдвижение Тимошенко
Леонид Кравчук
Фото: rian.com.ua

Бывший президент Леонид Кравчук поддержал выдвижение Юлии Тимошенко на пост Президента Украины и призвал сделать это весь украинский народ. Об этом он заявил на съезде партии ВО «Батькивщина».

«Эти выборы будут не просто выборы президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития», - подчеркнул Леонид Кравчук.

Первый президент отметил, что знает лидера «Батькивщины» как опытного, искреннего человека, "сильную и мощную фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания".

«Главное качество, которым владеет Юлия Тимошенко, которое должно быть определяющей для президента - это любовь к Родине, сила духа, сила воли, сила знаний», - заявил Кравчук.

Он обратил внимание на то, что именно под руководством лидера «Батькивщины» разработан Новый курс - программа, которая обеспечит государству настоящий прорыв.

Кравчук считает, что Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти.


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