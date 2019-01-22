Пять стран подписали соглашение о финансировании суда над виновными в крушении малайзийского "Боинга"

Основной судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в Нидерландах.

?Пять стран подписали соглашение о финансировании суда над виновными в крушении малайзийского "Боинга"
Фото: minjust.gov.ua

Суд по делу сбитого террористами над оккупированным Донбассом "Боинга" профинансируют Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды. К финансированию постараются привлечь и другие страны, граждане которых погибли во время крушения, передает Радио Свобода.

Сообщается, что пять стран-участниц Совместной следственной группы, расследующей крушение самолета рейса MH17 летом 2014 года, подписали меморандум о взаимопонимании по финансовой поддержке уголовного преследования виновных в преступлении. Для этого будет создан финансовый надзорный комитет, который будет контролировать расходование выделенных средств.

Расходы на работу прокуратуры, суда и на защиту свидетелей полностью берут на себя Нидерланды, где, согласно предварительно достигнутому согласию правительств пяти государств, должен проходить процесс.

Действие этого меморандума определено сроком в пять лет с возможностью дальнейшего продления в случае необходимости каждые два года по соглашению сторон, сообщило правительство Нидерландов.

Комментируя подписание документа, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в твиттере: "Страны-участницы Совместной следственной группы преданы установлению полной правды о крушении MH17 и привлечению к ответственности виновных".

Напомним, в материалах дела о "Боинге" фигурируют около 120 человек. Основной судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в суде Нидерландов. В то же время страны-участники Международной следственной группы в рамках своего уголовного производства также смогут обращаться с исками в свои национальные суды.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из РоSSии и запущена с территории, которую в то время контролировали боевики "ДНР".


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