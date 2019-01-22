В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук

Маркировка в Украине не используется, а сами контейнеры похожи на кустарные.

Неустановленные лица могут готовить провокации в отношении Украины на территории Сирии. Об этом сегодня написал народный депутат, лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным ИС, в отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры для опасных веществ с маркировкой, которая якобы указывает на их украинское происхождение. О военизированных формированиях какой страны идет речь, в сообщении не уточняется.

"По внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути). При этом, наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем. Указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются", - написал Тымчук.

Депутат добавил, что появление таких контейнеров может свидетельствовать о подготовке провокаций "с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства" накануне президентских выборов.

Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись два танкера под флагом Танзации. По данным Министерство по делам временно оккупированных территориях, танкеры и их команды незаконно перевозили газ в Сирию.