В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Маркировка в Украине не используется, а сами контейнеры похожи на кустарные.
Неустановленные лица могут готовить провокации в отношении Украины на территории Сирии. Об этом сегодня написал народный депутат, лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По данным ИС, в отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры для опасных веществ с маркировкой, которая якобы указывает на их украинское происхождение. О военизированных формированиях какой страны идет речь, в сообщении не уточняется.
"По внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути). При этом, наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем. Указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются", - написал Тымчук.
Депутат добавил, что появление таких контейнеров может свидетельствовать о подготовке провокаций "с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства" накануне президентских выборов.
Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись два танкера под флагом Танзации. По данным Министерство по делам временно оккупированных территориях, танкеры и их команды незаконно перевозили газ в Сирию.
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Политика
22.01.2019 17:36