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2022-05-15
В Северодонецке обнаружили тела двух погибших от роSSийских обстрелов, - Гайдай
Под артобстрелы попал жилой дом.
Фото: пресс-служба ЛОГА
В Северодонецке сегодня нашли тела двух погибших жителей.
Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"орки вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, так что погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом", – рассказал Гайдай.
Фото: Telegram/Сергей Гайдай
Он призвал жителей области, которые не были эвакуированы, находиться в укрытиях.
Напомним, роSSийские военные обстреляли больницу в Северодонецке на Луганщине; за вчерашний вечер там ранены 9 гражданских лиц.
Из-за угроз роSSийских оккупантов и разрушения домов увеличилось количество желающих эвакуироваться из города.