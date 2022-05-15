В Северодонецке обнаружили тела двух погибших от роSSийских обстрелов, - Гайдай

В Северодонецке сегодня нашли тела двух погибших жителей.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"орки вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, так что погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом", – рассказал Гайдай.

Фото: Telegram/Сергей Гайдай

Он призвал жителей области, которые не были эвакуированы, находиться в укрытиях.

Напомним, роSSийские военные обстреляли больницу в Северодонецке на Луганщине; за вчерашний вечер там ранены 9 гражданских лиц.

Из-за угроз роSSийских оккупантов и разрушения домов увеличилось количество желающих эвакуироваться из города.