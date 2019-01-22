Четыре человека предстанут перед судом за нападение на главу ВККС

Козьякова облили зеленкой в ноябре 2018 года.

Киевская местная прокуратура №10 передала в суд обвинительный акт по делу о нападении на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, которого 16 ноября 2018 года облили зеленкой.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что перед судом предстанут четыре человека.

Им вменяют ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - групповое хулиганство. Подсудимым может грозить до 4 лет лишения свободы.

Напомним, на Козьякова напали после презентации предварительных результатов экзамена в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и квалификационного оценивания судей. Один из нападавших плеснул зеленкой в лицо главе ВККСУ, другой - на одежду. После этого нападавшие скрылись.


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