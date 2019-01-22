Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"
"Достаточно 100 дней, чтобы страна поняла: победила она или снова вляпалась".
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах не будет держаться за должность и уйдет с нее через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты".
Об этом она сказала на XIV съезде партии, созванном для выдвижения Тимошенко в президенты, передаёт корреспондент LB.ua.
"Президент у Украины по Конституции даётся 5 лет для выполнения своей программы. Но, поверьте мне, достаточно 100 дней, чтобы страна поняла: победила она или снова вляпалась. Поэтому 100 дней - и ясность полная. Нет никакой необходимости ждать пять лет", - заявила она.
Согласно украинскому законодательству полномочия главы государства могут быть прекращены досрочно в случае отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.
"С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня", - пообещала она.
Тимошенко также продемонстрировала "Договор Юлии Тимошенко с гражданами Украины".
"Каждая семья получит этот договор вместе с программой «Новый курс»", - сказала она.
Напомним, что Юлия Тимошенко будет третий раз баллотироваться в президенты Украины. В 2010 и 2014 годах она заняла второе место, а на этих выборах, по данным социологических опросов, является главным фаворитом.
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