Суд продлил арест Ефремова на два месяца

Экс-регионала судят почти два года.

Суд продлил меру пресечения в виде ареста бывшему главе фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганской области сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала она в Twitter .

Напомним, что Ефремова судят уже почти два года.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".