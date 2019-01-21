Суд продлил арест Ефремова на два месяца

Экс-регионала судят почти два года.

Суд продлил арест Ефремова на два месяца
Фото: Макс Левин

Суд продлил меру пресечения в виде ареста бывшему главе фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганской области сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала она в Twitter.

Напомним, что Ефремова судят уже почти два года.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Зеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесеЗеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесе
Приход села, где родился митрополит Симеон, перешел в ПЦУПриход села, где родился митрополит Симеон, перешел в ПЦУ
Каждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестацииКаждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестации
Блок рекламы


Похожие новости
Вилкул собрался взять Ефремова на порукиВилкул собрался взять Ефремова на поруки
В Египте продлили режим ЧП на три месяцаВ Египте продлили режим ЧП на три месяца
На острове в Тихом океане арестовали 72-летнего россиянина за экспорт американской военной техники в РФНа острове в Тихом океане арестовали 72-летнего россиянина за экспорт американской военной техники в РФ
Украина продлила запрет на въезд мужчин из РоSSииУкраина продлила запрет на въезд мужчин из РоSSии
ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Активы Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда, - ГПУАктивы Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда, - ГПУ
Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли еще на один годРада продлила мораторий на продажу сельхозземли еще на один год
СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп ЛуценкоСБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко
Суд продлил арест Савченко до 18 февраляСуд продлил арест Савченко до 18 февраля
Суд отказался арестовать подозреваемого в расстреле майдановцев в ХмельницкомСуд отказался арестовать подозреваемого в расстреле майдановцев в Хмельницком
Последние новости
Подгружаем последние новости