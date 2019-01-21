Суд продлил арест Ефремова на два месяца
Экс-регионала судят почти два года.
Суд продлил меру пресечения в виде ареста бывшему главе фракции Партии регионов Александру Ефремову.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Старобельский райсуд Луганской области сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала она в Twitter.
Напомним, что Ефремова судят уже почти два года.
16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".
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