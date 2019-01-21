Вилкул собрался взять Ефремова на поруки
Кандидат в президенты назвал экс-регионала "политзаключенным".
Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул собирается освободить заместителя председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александра Ефремова из СИЗО.
Об этом он заявил в Старобельском суде, где находится Ефремов.
Вилкул назвал Ефремова "политзаключенным", передает 24 канал.
"Сейчас я подаю ходатайство о взятии Александра Сергеевича на поруки. Ничего, осталось ждать недолго. Максимум 3 месяца. После нашей победы", – заявил нардеп.
Ранее 21 января Старобельский райсуд Луганской области на два месяца продолжил арест экс-регионала Александра Ефремова.
Напомним, что Ефремова судят уже почти два года. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".
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Политика
21.01.2019 21:26