Вилкул собрался взять Ефремова на поруки

Кандидат в президенты назвал экс-регионала "политзаключенным".

Вилкул собрался взять Ефремова на поруки
Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул собирается освободить заместителя председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александра Ефремова из СИЗО.

Об этом он заявил в Старобельском суде, где находится Ефремов.

Вилкул назвал Ефремова "политзаключенным", передает 24 канал.

"Сейчас я подаю ходатайство о взятии Александра Сергеевича на поруки. Ничего, осталось ждать недолго. Максимум 3 месяца. После нашей победы", – заявил нардеп.

Ранее 21 января Старобельский райсуд Луганской области на два месяца продолжил арест экс-регионала Александра Ефремова.

Напомним, что Ефремова судят уже почти два года. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".


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