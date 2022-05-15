РФ бросает все силы на Луганское направление, хочет взять регион в кольцо, – Гайдай

В настоящее время войска РФ пытаются захватить дорогу "Лисичанск-Бахмут".

РоSSийское командование бросает все силы на Луганское направление, пытаясь оцепить регион.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Наблюдаем скопление роSSийской техники возле Попасной. Орки не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватить дорогу "Лисичанск - Бахмут", тем самым окружив наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске" - рассказал он.

Гайдай добавил, что россияне мародерят и терроризируют местное население на оккупированных территориях. Им помогают коллаборанты.

"Недолго вам осталось, предатели. Каждого коллаборанта будет ждать наказание. Поэтому увидимся нескоро, только через решетку", - подчеркнул он.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте Луганской и Донецкой областей были отбиты 12 атак врага. Уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей. Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Около 40% всех атак пришлось на Северодонецк, столько же – на Горную и Попаснянскую общины.