РФ бросает все силы на Луганское направление, хочет взять регион в кольцо, – Гайдай

В настоящее время войска РФ пытаются захватить дорогу "Лисичанск-Бахмут".

РФ бросает все силы на Луганское направление, хочет взять регион в кольцо, – Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

РоSSийское командование бросает все силы на Луганское направление, пытаясь оцепить регион.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Наблюдаем скопление роSSийской техники возле Попасной. Орки не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватить дорогу "Лисичанск - Бахмут", тем самым окружив наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске" - рассказал он.

Гайдай добавил, что россияне мародерят и терроризируют местное население на оккупированных территориях. Им помогают коллаборанты.

"Недолго вам осталось, предатели. Каждого коллаборанта будет ждать наказание. Поэтому увидимся нескоро, только через решетку", - подчеркнул он.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте Луганской и Донецкой областей были отбиты 12 атак врага. Уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей. Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Около 40% всех атак пришлось на Северодонецк, столько же – на Горную и Попаснянскую общины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракетыУкраинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты
Воздушные Силы сбили еще семь роSSийских "Орланов"Воздушные Силы сбили еще семь роSSийских "Орланов"
РоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — ГайдайРоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — Гайдай
Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - ГайдайИз Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - Гайдай
К утру восьмидесятых суток войны потери врага в Украине достигли 27,2 тыс. живой силыК утру восьмидесятых суток войны потери врага в Украине достигли 27,2 тыс. живой силы
Оккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – ГайдайОккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – Гайдай
Венгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефтиВенгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефти
Венгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефтиВенгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефти
Сергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в УкраинуСергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в Украину
Премьер Великобритании хочет уволить 91 тысячу чиновников, чтобы уменьшить людям налогиПремьер Великобритании хочет уволить 91 тысячу чиновников, чтобы уменьшить людям налоги
Последние новости
Подгружаем последние новости