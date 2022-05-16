В Луганской области роSSийские оккупанты пытаются взять ВСУ в кольцо

Самой горячей точкой на линиях столкновения сейчас Луганская область, где враг пытается как-то закрепиться на реке Северский Донец, сообщил в телеэфире советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«РоSSияне поняли, что у них нет шансов сделать большое кольцо, так называемое большое оцепление всей Луганской и Донецкой областей, особенно после нашего контрнаступления на севере Харьковщины. Поэтому сейчас максимально сосредоточились на Луганщине, чтобы попытаться сделать малое кольцо – окружить наши силы на Луганщине», - сказал Денисенко.

Он добавил, что сейчас ВСУ на этом участке перегруппировываются и готовятся отражать штурм.

"Все силы россиян сейчас будут концентрироваться на Луганском направлении", - подчеркнул представитель МВД .

По его словам, пока говорить о контроле над границей Украины в Харьковской области еще рано, но наступление ВСУ продолжается и его остановить будет почти невозможно.

Что касается юга Украины, то здесь, по словам Денисенко, россияне терроризируют жителей и продолжают обстрелы.

«Главное, что будет происходить на Змеином. Если они смогут там поставить противовоздушную оборону, значит, они смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Если они этого не смогут совершить – никаких морских сражений, никаких выходов флота за пределы Севастополя не будет», - добавил он.