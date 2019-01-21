Возле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник Петлюре
Рядом расположено бывшее здание Центральной Рады УНР.
Возле памятника Михаилу Грушевскому в Киеве могут установить памятник Симону Петлюре.
Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, пишет "Интерфакс-Украина".
"Обсуждение самого памятника велось еще с 2006 года, но как выяснилось на последних совещаниях, в силу тех или иных обстоятельств руки не доходили... Сегодня мы говорим о том, что Киевская городская администрация должна предоставить землю, место, где будет проведен конкурс. И в будущем обязательно в Киеве должен быть памятник Симону Петлюре", - сказал Нищук журналистам в понедельник после открытия мемориального барельефа Петлюре в Киеве.
"Я думаю, что в рамках реставрации Дома учителя как дома, который тесно связан с Украинской Народной Республикой, я думаю, что одно из вероятных мест может быть возле Дома учителя", - заявил Нищук.
Возле Дома учителя стоит памятник Михаилу Грушевскому.
Вице-премьер Вячеслав Кириленко в 2015 году предлагал установить памятник Петлюре на месте памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко.
Нищук сказал, что не против такой идеи, но "это не вопрос Министерства культуры, это в плоскости Киевской городской администрации".
Напомним, что Петлюра, как и Грушевский, - ключевой деятель Украинской революции 1917-1921 годов. Грушевский возглавлял Центральную Раду и руководил Украинской Народной Республикой с марта 1917 по апрель 1918 года.
Петлюра сначала занимал должность, аналогичную министра обороны, а во время войны с большевиками в 1919-1920 годах возглавлял Директорию.
Первый в Украине памятник Петлюре в октябре 2017 года установили в Виннице, где в 1919 году находилась временная столица УНР.
В октябре 2016 Кабмин одобрил установку памятника Петлюре в Киеве в рамках празднования 100-летия событий украинской революции 1917-1921 годов.
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