?Возле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник Петлюре

Возле памятника Михаилу Грушевскому в Киеве могут установить памятник Симону Петлюре.

Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Обсуждение самого памятника велось еще с 2006 года, но как выяснилось на последних совещаниях, в силу тех или иных обстоятельств руки не доходили... Сегодня мы говорим о том, что Киевская городская администрация должна предоставить землю, место, где будет проведен конкурс. И в будущем обязательно в Киеве должен быть памятник Симону Петлюре", - сказал Нищук журналистам в понедельник после открытия мемориального барельефа Петлюре в Киеве .

"Я думаю, что в рамках реставрации Дома учителя как дома, который тесно связан с Украинской Народной Республикой, я думаю, что одно из вероятных мест может быть возле Дома учителя", - заявил Нищук.

Возле Дома учителя стоит памятник Михаилу Грушевскому.

Фото: Виталий Головин

Вице-премьер Вячеслав Кириленко в 2015 году предлагал установить памятник Петлюре на месте памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко.

Нищук сказал, что не против такой идеи, но "это не вопрос Министерства культуры, это в плоскости Киевской городской администрации".

Напомним, что Петлюра, как и Грушевский, - ключевой деятель Украинской революции 1917-1921 годов. Грушевский возглавлял Центральную Раду и руководил Украинской Народной Республикой с марта 1917 по апрель 1918 года.

Петлюра сначала занимал должность, аналогичную министра обороны, а во время войны с большевиками в 1919-1920 годах возглавлял Директорию.

Первый в Украине памятник Петлюре в октябре 2017 года установили в Виннице, где в 1919 году находилась временная столица УНР.