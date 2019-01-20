В ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МП

Более 100 приходов УПЦ Московского патриархата после Объединительного собора перешли в Православную церковь Украины. Соответствующая информация представлена в интерактивной карте переходов, которую создали журналисты ТСН.ua.

Наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винницкая область. В целом же активно общины активно переходят в новообразованную церковь на западе и в центре Украины, на Востоке, Юге и Севере. В Киевской области, как отмечают журналисты, такая активность значительно ниже.

Последними в первой сотни на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова), говорится в материале.

Также вчера в ПЦУ перешли еще три прихода в Житомирской области.

Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.

17 января Верховная Рада приняла закон о подчиненности религиозных общин, который предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.