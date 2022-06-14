В Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантов

Восемь правоохранителей из Запорожской области перешли на "службу" к оккупантам. Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили им о подозрении в государственной измене, передает пресс-служба ДБР .

Один из мужчин в награду за свое сотрудничество с оккупантами возглавил созданную в Мелитопольском районе так называемую «народную милицию».

"Новоиспеченный "начальник" организывал незаконную деятельность и склонил к сотрудничеству с врагом других бывших сослуживцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за измену и переход на сторону оккупантов ДБР сообщило о подозрении и двум правоохрантителям из Бердянска, которые пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях.

Правоохранители подозреваются в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала главу Первомайской ОТГ Николаевской области и депутата Первомайской поселковой рады по подозрению в государственной измене.

Силовики установили, что представители местного самоуправления оказывали содействие роSSийским оккупантам.