На границе с Крымом ФСБ фюрера РФ задержала 26-летнего украинца

Инцидент произошел в начале января, однако роSSийские пограничники сообщили о нем только сегодня.

На границе с Крымом ФСБ РФ задержала 26-летнего украинца
На границе с Крымом ФСБ РФ задержала 26-летнего украинца
Фото: investigator.org.ua

РоSSийское агентство ТАСС со ссылкой на Погрануправление ФСБ РоSSии в Крыму сообщает о задержании гражданина Украины, который якобы находился около админграницы без специальных разрешительных документов.

По сообщению агентства, задержание состоялось в начале января, но известно об этом стало только сейчас.

ФСБ заявляет, что инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска "Джанкой", в нескольких сотнях метров от линии админграницы.

"В первые праздничные дни января текущего года сотрудники Погрануправления ФСБ РоSSии в Крыму выявили гражданина Украины 1992 года рождения, который находился в непосредственной близости от госграницы РФ без соответствующих документов. Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток", - говорится в сообщении ФСБ.

"Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ", - отметили оккупанты.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым весной 2014 года после того, как в регионе прошел незаконный референдум о самоопределении.

Мировое сообщество отказалось признать Крым роSSийским. 25 июля 2018 года государственный секретарь США Майкла Помпео заявил, что в современном мире ни одна страна не может силой изменить границы другой страны, поэтому Крым всегда будет считаться территорией Украины.


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