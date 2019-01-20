На границе с Крымом ФСБ фюрера РФ задержала 26-летнего украинца

Инцидент произошел в начале января, однако роSSийские пограничники сообщили о нем только сегодня.

РоSSийское агентство ТАСС со ссылкой на Погрануправление ФСБ РоSSии в Крыму сообщает о задержании гражданина Украины, который якобы находился около админграницы без специальных разрешительных документов.

По сообщению агентства, задержание состоялось в начале января, но известно об этом стало только сейчас.

ФСБ заявляет, что инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска "Джанкой", в нескольких сотнях метров от линии админграницы.

"В первые праздничные дни января текущего года сотрудники Погрануправления ФСБ РоSSии в Крыму выявили гражданина Украины 1992 года рождения, который находился в непосредственной близости от госграницы РФ без соответствующих документов. Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток", - говорится в сообщении ФСБ.

"Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ ", - отметили оккупанты.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым весной 2014 года после того, как в регионе прошел незаконный референдум о самоопределении.