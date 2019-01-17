Еще одна церковь в Тернопольской области приняла решение о переходе в Православную церковь Украины

Фото: facebook.com Церковь Святой Параскевии (1777 года постройки) в селе Радошивка Тернопольской области

Община села Радошивка Шумского района в Тернопольской области на своем собрании 16 января решила присоединиться к Православной церкви Украины.

Об этом говорится на странице села в странице Фейсбук.

«Есть решение!!! Община с.Радошивка на собрании 16 января решила идти путем возвращения к Церкви-матери - Вселенскому патриархату, и переходу в Православную церковь Украины. Из тех кто смог присутствовать на собрании "ЗА" проголосовали 56 человек, 9 - "против", двое - "воздержались"», - сообщается на странице.

«Для села это большое количество присутствующих – обычно на собрания приходят по 20-30 человек», - рассказал LB.ua один из участников.

Кроме того, собранию предшествовал сбор подписей среди всех жителей Радошивкы и переход под юрисдикцию ПЦУ поддержало 157 человек.

Всего по статистике в Шумском районе 49 приходов УПЦ МП. Ранее, 6 января, о переходе в ПЦУ объявили общины села Кордишив, 13 января - с.Брикив, 15 января - община села Онышкивци Шумского района.

Накануне в Поместную церковь перешел приход Московского патриархата в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что еще три прихода УПЦ МП во Львовской области перешли в Православную церковь Украины. Таким образом, из 60 зарегистрированных в области общин УПЦ МП уже четыре изменили свою церковную юрисдикцию, объединившись с Православной церковью Украины.

Напомним, 22 декабря, прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква вместе со священником решили перейти под юрисдикцию ПЦУ. Церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко). Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.

22 декабря президент Петр Порошенко подписал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к РоSSии.