Прокуроры США предоставили суду доказательства лжи Манафорта

Сторона обвинения выразила желание разорвать с Манафортом соглашение о сотрудничестве со следствием

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера предоставила суду о том, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предоставлял ложные показания, нарушая соглашение о признании вины.

Обвинения против Манафорта во лжи стали причиной желания прокуроров разорвать соглашение с ним о сотрудничестве со следствием, передает Голос Америки.

Среди прочего, из документов следует, что спецпрокурор США обвинил Манафорта в ложных показаниях о его контактах с Константином Килимником, которого также подозревают в связях с роSSийскими спецслужбами, отмечает CNN. Агентство предположило, что именно фигуру Килимника прокуроры считают центральной в этом деле.

Ранее прокуроры обвиняли Манафорта в том, что он предоставлял Килимнику данные опросов относительно президентской кампании 2016 года, а также обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине.

Юристы Манафорта на прошлой неделе заявили, что он не врал следствию намеренно, а говорил правду "по мере возможностей".

Напомним, Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года. Уже через два месяца он возглавил избирательную кампанию будущего президента США , хотя в августе того же года ему пришлось покинуть штаб из-за разгоревшегося скандала в прессе.

В августе 2018 года присяжные признали Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в рамках первого дела - о банковском мошенничестве и уклонению от уплаты налогов. Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы, и обвинительное заключение по второму делу могло бы увеличить этот срок.

В сентябре 2018 года Манафорт признал вину в заговоре против США и в заговоре с целью препятствования правосудию.

Манафорт работал на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал Партию регионов и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.