ФСБ объявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"

Мужчине на 20 лет запретили въезд на территорию РФ.

ФСБ объявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"
архивное фото
Фото: vesti.ru

Федеральная служба безопасности РФ объявила о выдворении "агента СБУ" по имени Леонид Каплун.

Как сообщает "Интерфакс", мужчина работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев-Симферополь-Севастополь, но был задержан на въезде в Воронежскую область, которая граничит с Луганской.

Информацию об "агенте СБУ" обнародовало управление ФСБ по оккупированному Россией Крыму.

Каплуна под псевдонимом "Рыжий" якобы завербовали спецслужбы Украины во время одного из прохождений пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак". Ему поручили собирать и передавать СБУ информацию о дислокации роSSийских воинских частей, передвижениях военной техники в Крыму, а также численном составе сотрудников оккупационных органов, проходящих службу в пункте пропуска "Армянск" на оккупированной территории.

"В связи с тем, что агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ РоSSии по Воронежской области Каплун выдворен за пределы РоSSийской Федерации с закрытием возможности въезда в РоSSию сроком на 20 лет", - сообщила пресс-служба ФСБ.

Напомним, в декабре в РоSSии по обвинению в шпионаже в пользу Украины были осуждены сразу два человека.

Нижегородский областной суд РоSSии приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина Украины Игоря Кияшко. Ему предъявили обвинение в попытке приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 14 годам бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Его обвинили в сборе информации составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Директор польского отделения Huawei задержан за шпионажДиректор польского отделения Huawei задержан за шпионаж
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Послы ЕС согласовали санкции против сотрудников ГРУ РоSSии "Петрова" и "Боширова"Послы ЕС согласовали санкции против сотрудников ГРУ РоSSии "Петрова" и "Боширова"
Возле консульства РоSSии в Одессе произошла потасовка с полициейВозле консульства РоSSии в Одессе произошла потасовка с полицией
В Троицком прокуратура нашла новые доказательства причастности РоSSии к войнеВ Троицком прокуратура нашла новые доказательства причастности РоSSии к войне
Украина направила в Гаагу ответ на возражения РоSSии по поводу юрисдикции суда ООНУкраина направила в Гаагу ответ на возражения РоSSии по поводу юрисдикции суда ООН
Украина отказалась выдать РоSSии члена "Правого сектора"Украина отказалась выдать РоSSии члена "Правого сектора"
Мураев подал в суд на ЦИК из-за ликвидации избирательных участков в РоSSииМураев подал в суд на ЦИК из-за ликвидации избирательных участков в РоSSии
Климкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасностиКлимкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасности
Посол США посетил задержанного в РоSSии за "шпионаж" американцаПосол США посетил задержанного в РоSSии за "шпионаж" американца
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Продление экономических санкций ЕС против РоSSии вступило в силуПродление экономических санкций ЕС против РоSSии вступило в силу
Последние новости
Подгружаем последние новости