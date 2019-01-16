ФСБ объявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"

Мужчине на 20 лет запретили въезд на территорию РФ.

Федеральная служба безопасности РФ объявила о выдворении "агента СБУ " по имени Леонид Каплун.

Как сообщает "Интерфакс", мужчина работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев-Симферополь-Севастополь, но был задержан на въезде в Воронежскую область, которая граничит с Луганской.

Информацию об "агенте СБУ " обнародовало управление ФСБ по оккупированному Россией Крыму.

Каплуна под псевдонимом "Рыжий" якобы завербовали спецслужбы Украины во время одного из прохождений пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак". Ему поручили собирать и передавать СБУ информацию о дислокации роSSийских воинских частей, передвижениях военной техники в Крыму, а также численном составе сотрудников оккупационных органов, проходящих службу в пункте пропуска "Армянск" на оккупированной территории.

"В связи с тем, что агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ РоSSии по Воронежской области Каплун выдворен за пределы РоSSийской Федерации с закрытием возможности въезда в РоSSию сроком на 20 лет", - сообщила пресс-служба ФСБ.

Напомним, в декабре в РоSSии по обвинению в шпионаже в пользу Украины были осуждены сразу два человека.

Нижегородский областной суд РоSSии приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина Украины Игоря Кияшко. Ему предъявили обвинение в попытке приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400.