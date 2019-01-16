Вищур подала заявление на политическое убежище, но роSSийские пограничники отказались его принимать.

РоSSия по решению суда депортировала сепаратистку из Львова Елену Вищур (Бойко), которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву.

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор роSSийского интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко.

"Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ . Сейчас у неё открыт только один путь - в Украину, в Харьков", - написал он.

Осташко также заявил, что Вищур выдворили незаконно, поскольку не истек срок подачи апелляции.

"Елену выдворили незаконно по постановлениям не вступившим в законную силу. Смотрите внимательно документ. Там черным по белому написано, что это постановление может быть обжаловано в течении 10 дней", - добавил он.

По словам Осташко, сейчас Вищур подала заявление о политическом убежище на пункте пограничного пропуска в соответствии со ст.4 ФЗ "О беженцах". Журналист также подчеркнул, что в соответствии с этим законом пограничники обязаны это заявление принять, а на время рассмотрения заявления Вищур должна находиться на территории РФ даже не смотря на запрет о въезде.

"Елену не пускают в пункт пропуска, отказываются принимать заявление о предоставлении политического убежища, руками выталкивают в нейтральную зону. Это какой-то беспредел уже!", - добавил он.

В Украине Вищур подозревают по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "государственная измена". Она была активным автором сайта "Галицкий ястреб", где публиковались антиукраинские материалы.

В РоSSии Бойко-Вищур известна своими выступлениями на ток-шоу пропагандистских телеканалов. В ее защиту ранее выступил известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что депортация в Украине ставит под угрозу жизнь 59-летней женщины и предложил ей работу в государственном информационном агентстве "РоSSия сегодня".

Ранее сбежавшая в Москву скандальная помощница Виктора Медведчука, сепаратистка и пособница боевиков на Донбассе Ксения Шкода, написала в Фейсбуке, что Вищур часто устраивала пьяные дебоши на съемной квартире. За это, по ее мнению, она и была депортирована.

Напомним, в 2017 году РоSSия депортировала жительницу Днепра, напавшую с молотком на бойца АТО в оперном театре.