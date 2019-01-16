РоSSия депортировала львовскую сепаратистку, которая активно выступала на пропагандистских телеканалах
Вищур подала заявление на политическое убежище, но роSSийские пограничники отказались его принимать.
РоSSия по решению суда депортировала сепаратистку из Львова Елену Вищур (Бойко), которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву.
Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор роSSийского интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко.
"Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у неё открыт только один путь - в Украину, в Харьков", - написал он.
Осташко также заявил, что Вищур выдворили незаконно, поскольку не истек срок подачи апелляции.
"Елену выдворили незаконно по постановлениям не вступившим в законную силу. Смотрите внимательно документ. Там черным по белому написано, что это постановление может быть обжаловано в течении 10 дней", - добавил он.
По словам Осташко, сейчас Вищур подала заявление о политическом убежище на пункте пограничного пропуска в соответствии со ст.4 ФЗ "О беженцах". Журналист также подчеркнул, что в соответствии с этим законом пограничники обязаны это заявление принять, а на время рассмотрения заявления Вищур должна находиться на территории РФ даже не смотря на запрет о въезде.
"Елену не пускают в пункт пропуска, отказываются принимать заявление о предоставлении политического убежища, руками выталкивают в нейтральную зону. Это какой-то беспредел уже!", - добавил он.
В Украине Вищур подозревают по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "государственная измена". Она была активным автором сайта "Галицкий ястреб", где публиковались антиукраинские материалы.
В РоSSии Бойко-Вищур известна своими выступлениями на ток-шоу пропагандистских телеканалов. В ее защиту ранее выступил известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что депортация в Украине ставит под угрозу жизнь 59-летней женщины и предложил ей работу в государственном информационном агентстве "РоSSия сегодня".
Ранее сбежавшая в Москву скандальная помощница Виктора Медведчука, сепаратистка и пособница боевиков на Донбассе Ксения Шкода, написала в Фейсбуке, что Вищур часто устраивала пьяные дебоши на съемной квартире. За это, по ее мнению, она и была депортирована.
Напомним, в 2017 году РоSSия депортировала жительницу Днепра, напавшую с молотком на бойца АТО в оперном театре.
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Политика
16.01.2019 15:26