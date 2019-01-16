Климкин и глава ОБСЕ Лайчак приехали на Донбасс

Министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщил глава украинского МИДа в Фейсбуке.

"На КПВВ «Станица Луганская» - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с Председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы миссии ОБСЕ и ее свободного передвижения, в том числе в аннексированном Крыму и границей с РФ на Донбассе", - написал Климкин.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Он также отметил, что личный визит позволит главе ОБСЕ лучше понять, что происходит на самом деле на Донбассе и лично ознакомиться с реальным положением дел.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Напомним, глава ОБСЕ сегодня также посетит Северодонецк.