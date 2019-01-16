Климкин и глава ОБСЕ Лайчак приехали на Донбасс

Мирослав Лайчак посетил Станицу Луганскую.

Климкин и глава ОБСЕ Лайчак приехали на Донбасс
Глава ОБСЕ Лайчак приехал на Донбасс
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщил глава украинского МИДа в Фейсбуке.

"На КПВВ «Станица Луганская» - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с Председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы миссии ОБСЕ и ее свободного передвижения, в том числе в аннексированном Крыму и границей с РФ на Донбассе", - написал Климкин.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Он также отметил, что личный визит позволит главе ОБСЕ лучше понять, что происходит на самом деле на Донбассе и лично ознакомиться с реальным положением дел.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Напомним, глава ОБСЕ сегодня также посетит Северодонецк.

Ранее Лайчак пообещал Украине поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Директор польского отделения Huawei задержан за шпионажДиректор польского отделения Huawei задержан за шпионаж
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом и возле КрымаСтратегический беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом и возле Крыма
Миссия ОБСЕ получит новое оборудование и камерыМиссия ОБСЕ получит новое оборудование и камеры
ЛаВРУН фюрера РФ исключил введение миротворческой миссии ООН на ДонбассЛаВРУН фюрера РФ исключил введение миротворческой миссии ООН на Донбасс
Глава района Харькова забыла указать в декларации украшения на 600 тысяч гривенГлава района Харькова забыла указать в декларации украшения на 600 тысяч гривен
Санкции убедят РоSSию уйти из Донбасса, - экс-посол СШАСанкции убедят РоSSию уйти из Донбасса, - экс-посол США
Глава ОБСЕ: вопрос Украины - это приоритетГлава ОБСЕ: вопрос Украины - это приоритет
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
Экс-глава СБУ решил баллотироваться в президентыЭкс-глава СБУ решил баллотироваться в президенты
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости