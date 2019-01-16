В Высшую квалифкомиссию судей претендуют двое кандидатов от адвокатов

Заканчивается срок полномочий одного из членов ВККС.

В Высшую квалифкомиссию судей претендуют двое кандидатов от адвокатов
Станислав Щотка, Сергей Козьяков и Валентина Устименко
Фото: Вікторія Матола

В состав Высшей квалификационной комиссии судей претендует двое кандидатов от съезда адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

В среду, 15 января, заканчивается прием документов от кандидатов для избрания членом ВККС съездом адвокатов, который состоится 15-16 февраля.

В частности, среди кандидатов: Александр Дроздов и Сергей Гаргач.

Дроздов является председателем Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Детальной информации о Гаргаче нет. Как сообщает ВККС, он не дал разрешения на обнародование копий документов. В реестре адвокатов значится, что Гаргач получил адвокатскую лицензию в Донецке, Дроздов - в Харькове.

Как известно, съезд адвокат состоится в селе Плавья Сколевского района Львовской области. Адвокаты должны избрать двух членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалифкомиссии судей.


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