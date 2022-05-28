Несколько сотен произвоств открыло ГБР против судей и правоохранителей за сотрудничество с врагом

Более 400 дел против сотрудников правоохранительных органов и судей были открыты ГБР с начала войны, сообщает Ukrinform со ссылкой на представительницу ГБР Таттяну Сапян.

По ее словам, следователи ГБР также продолжают регистрировать преступления РоSSийской федерации на освобожденных территориях - в городах Ирпень, Тростянец и Чернигов.