Несколько сотен произвоств открыло ГБР против судей и правоохранителей за сотрудничество с врагом

Более 400 дел против сотрудников правоохранительных органов и судей были открыты ГБР с начала войны, информирует ZN.ua.

Несколько сотен произвоств открыло ГБР против судей и правоохранителей за сотрудничество с врагом
© ГБР

Более 400 дел против сотрудников правоохранительных органов и судей были открыты ГБР с начала войны, сообщает Ukrinform со ссылкой на представительницу ГБР Таттяну Сапян.

По ее словам, следователи ГБР также продолжают регистрировать преступления РоSSийской федерации на освобожденных территориях - в городах Ирпень, Тростянец и Чернигов.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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