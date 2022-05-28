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2022-05-28
Несколько сотен произвоств открыло ГБР против судей и правоохранителей за сотрудничество с врагом
Более 400 дел против сотрудников правоохранительных органов и судей были открыты ГБР с начала войны, информирует
© ГБР
Более 400 дел против сотрудников правоохранительных органов и судей были открыты ГБР с начала войны, сообщает
По ее словам, следователи ГБР также продолжают регистрировать преступления РоSSийской федерации на освобожденных территориях - в городах Ирпень, Тростянец и Чернигов.
Юлия Мельничук, ZN.ua