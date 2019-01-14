На суде в Польше назвали заказчика поджога ужгородского офиса союза венгров
Им оказался немецкий ультраправый журналист Мануэль Оксенрайтер.
Михал Прокопович, которого судят в Польше за организацию поджога ужгородского офиса союза венгров, во время первого заседания назвал заказчика преступлениям. Им оказался немецкий ультраправый журналист Мануэль Оксенрайтер.
"Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать украинских бандеровцев", - цитирует Прокоповича "Радио Свобода".
Оксенрайтер - редактор ультраправого журнала Zuerst!, дугинец, помощник депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Маркуса Фронмайера, был "наблюдателем" на так называемых выборах "ЛНР".
Поджог венгерского культурного центра произошел 4 февраля 2018 года и был раскрыт по горячим следам. Украинские власти сразу назвали имена поджигателей: Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Шимковяк из Быдгоща. Позже стало известно, что организатором поджога стал еще один поляк - Михал Прокопович, член неофашистской организации "Фаланга" и партии "Смена" (ее лидер Матеуш Пискорский уже третий год под арестом по обвинению в сотрудничестве с роSSийской разведкой).
Всех троих отправили под суд в начале января. Тогда же появилась информация о том, что преступление было совершено тремя поляками по заказу немецкого журналиста.
Напомним, 4 февраля 2018 года в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.
В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья снова произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
В Закарпатской области проживает 150-тысячное венгерское меньшинство. Между Будапештом и Киевом продолжается конфликт, связанный с украинским законом об образовании. Как утверждает Венгрия, этот закон нарушает права национальных меньшинств учиться на родном языке.
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