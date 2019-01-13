Трамп обвинил ведущие американские газеты в оскорбляющих его статьях
The New York Times и The Washington Post накануне написали о вероятных связях Трампа с Россией.
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительной опубликованную накануне в The New York Times статью, в которой утверждалось, что ФБР проводило расследование, касающееся угрожающих национальной безопасности США связей главы государства с Россией.
По информации издания, поводом для расследования ФБР послужило увольнение Дональдом Трампом директора ведомства Джеймса Коми.
"Думаю, это самая оскорбительная статья из всех, которые я читал", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он пояснил, что в уволил Коми в связи с тем. что тот был "жутким лжецом и ужасно работал на посту директора ФБР".
Президент США также опроверг информацию газеты The Washington Post о том, что он скрыл от своей администрации конкретное содержание беседы с роSSийским лидером Владимиром Путиным в 2017 году.
"Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Трамп отметил, что "ни у кого не возникало никаких вопросов" относительно его постоянных встреч в формате "с глазу на глаз" с лидерами других стран.
"Всем известно, что никакого сговора (с Россией, - ред.) не было", - подчеркнул президент.
Трамп добавил, что американская газета The Washington Post принадлежит миллиардеру Джефф Безос и он использует издание для лоббирования своей компании Amazon.
Ранее публикацию The New York Times также подверг критике госсекретарь США Майк Помпео.
"Сама содержащаяся в статье The New York Times мысль о том, что президент Трамп представлял угрозу для нацбезопасности США, явно глупая и недостойна ответа", - сказал он в интервью телеканалу CBS в субботу, назвав обвинения нелепыми.
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Политика
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