Трамп обвинил ведущие американские газеты в оскорбляющих его статьях

The New York Times и The Washington Post накануне написали о вероятных связях Трампа с Россией.

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительной опубликованную накануне в The New York Times статью, в которой утверждалось, что ФБР проводило расследование, касающееся угрожающих национальной безопасности США связей главы государства с Россией .

По информации издания, поводом для расследования ФБР послужило увольнение Дональдом Трампом директора ведомства Джеймса Коми.

"Думаю, это самая оскорбительная статья из всех, которые я читал", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что в уволил Коми в связи с тем. что тот был "жутким лжецом и ужасно работал на посту директора ФБР".

Президент США также опроверг информацию газеты The Washington Post о том, что он скрыл от своей администрации конкретное содержание беседы с роSSийским лидером Владимиром Путиным в 2017 году.

"Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Трамп отметил, что "ни у кого не возникало никаких вопросов" относительно его постоянных встреч в формате "с глазу на глаз" с лидерами других стран.

"Всем известно, что никакого сговора (с Россией , - ред.) не было", - подчеркнул президент.

Трамп добавил, что американская газета The Washington Post принадлежит миллиардеру Джефф Безос и он использует издание для лоббирования своей компании Amazon.

Ранее публикацию The New York Times также подверг критике госсекретарь США Майк Помпео.