В Житомирской области первый приход УПЦ МП решил перейти в ПЦУ

В Житомирской области первый приход решил перейти из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Такое решение принял приход Свято-Николаевского храма в селе Ворсовка Малинского района, сообщил местный сайт "ИнфоМалин".

"Первая ласточка. Только что Ворсовский приход перешел в лоно украинской церкви", - заявил в фейсбуке лидер местной ячейки партии "Свобода" Николай Полиновский. Он также заявил, что в воскресенье возможен приезд "московских гостей из Житомира", который попробуют захватить храм.

Это связано с тем, что настоятель храма отец Василий (Симчук) не поддержал решение прихода.

Информацию о переходе прихода в ПЦУ подтвердил в фейсбуке архиепископ УПЦ МП Иона (Черепанов).

Напомним, что в ПЦУ перешли уже около 50 приходов УПЦ МП. Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.