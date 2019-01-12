В Житомирской области первый приход УПЦ МП решил перейти в ПЦУ
Местные жители опасаются провокаций со стороны Московского патриархата.
В Житомирской области первый приход решил перейти из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Такое решение принял приход Свято-Николаевского храма в селе Ворсовка Малинского района, сообщил местный сайт "ИнфоМалин".
"Первая ласточка. Только что Ворсовский приход перешел в лоно украинской церкви", - заявил в фейсбуке лидер местной ячейки партии "Свобода" Николай Полиновский. Он также заявил, что в воскресенье возможен приезд "московских гостей из Житомира", который попробуют захватить храм.
Это связано с тем, что настоятель храма отец Василий (Симчук) не поддержал решение прихода.
Информацию о переходе прихода в ПЦУ подтвердил в фейсбуке архиепископ УПЦ МП Иона (Черепанов).
Напомним, что в ПЦУ перешли уже около 50 приходов УПЦ МП. Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.01.2019 22:31
12.01.2019 22:31