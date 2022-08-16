На Харківському напрямку російські загарбники намагалися перейти у наступ, але успіху не мали – Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створення сприятливих умов для відновлення наступу в окремих напрямках, а також блокування морських комунікацій України у Чорному морі. Продовжуються авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах нашої держави, повідомляє Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь не виявлено. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам'янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного та Зварювального Сумської області. Продовжуються розвідувальні польоти БПЛА супротивника.

На Харківському напрямку ворог обстрілював Одноробівку, Соснівку, Дуванку, Дементіївку, Розплідник, Російську та Черкаську Лозову, а також Черкаські Тишки, Петрівку, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівку, Коробочкине та Чепіль.

Крім того, російський агресор завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки та Соснівки. Зафіксовано також дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

На Слов'янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вернопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

У районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дубровно російські окупанти застосували запальні боєприпаси.

Неподалік Мазанівки противник намагався перейти в наступ, але успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріл зі стовбурної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар'євки, за підтримки авіації, супротивник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумов, Яківлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаудари неподалік Яківлівки та Соледара. Намагався вести розвідку боєм у Вершини, після вогневої поразки – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів у районах Соледара, Зайцева, Майорська завершилися втратами та доглядом.

На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитувального, Новокалинового та Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар'їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії продовжуються.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам'янського, Дорожнянки та Новополя.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки та Полтавки. Веде наступ недалеко від Новомихайлівки, бойові дії продовжуються.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ та веденні повітряної розвідки БПЛА.

Ворог продовжує обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченка, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкіне, Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів у районах Посад-Покровського, Білого Криниці та Лозового. Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилася для окупантів значними втратами та втечею.

Іде сто сімдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню.